به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد حقیقیان در آئین افتتاح خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب-شازند که باحضور برخط دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ، سیدمحمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: این خط لوله از سبزآب تا تنگ فنی به طول ۱۰۲ کیلومتر و به قطر ۳۰ اینچ و ظرفیت انتقال ۴۵۰ هزار بشکه در روز و از تنگ فنی تا شازند به طول ۲۴۰ کیلومتر و قطر ۲۶ اینچ و ظرفیت انتقال ۲۹۵ هزار بشکه در روز توسط متخصصان داخلی طراحی و اجرا شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح مهم ۱۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۳۰ میلیون یورو از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران هزینه شده است.

حقیقیان کاهش مخاطرات جاده‌ای تردد نفتکش‌ها، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از قاچاق سوخت را از مهم‌ترین اهداف طراحی و اجرای این طرح عنوان کرد.