دومین روز ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در حالی برگزار شد که حضور مخاطبان بویژ هیئتهای خارجی داغ بود.
در دومین روز بزرگترین رویداد صنعت حمل و نقل و لجستیک ایران که با شعار"ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه"و به همت شرکت نمایشگاهی میلاد نور برپا شده، هیئتهای تجاری از کشورهای پاکستان، هند و افغانستان از بخشهای مختلف آن بازدید کردند.
این هیئتها ضمن حضور در سالنها و غرفههای نمایشگاه و آشنایی با پیشرقتها و تولیدات شرکتهای ایرانی، با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع حمل و نقل و لجستیکی کشورمان وارد مذاکرات بازرگانی شدند.
ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در شش محور کلیدی شامل: شقوق حمل و نقل پنج گانه، لجستیک دیجیتال و فناورانه، تاب آوری لجستیکی و مدیریت بحران، حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه، زنجیره تامین پایدار، هوشمند و چابک، نوآوری، حکمرانی و سیاستگذاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در حال برگزاری است.
این نمایشگاه با حضور ۱۰۵ شرکت در سالنهای ۶،۷،۸-۹، ۱۰، ۲۷ و در فضایی بالغ بر ۹هزارو ۷۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز برپا شده است.
علی محتشم رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران گفت:در این نمایشگاه، کالاها و خدمات حوزه ریلی در سالن اختصاصی ۷و ۸، کالا و خدمات شهری و زمینی درسالنهای اختصاصی ۶ و ۱۰ ارائه شده است.
وی افزود:در این دوره از نمایشگاه بخشهای مختلفی از جمله بخش نوآوری و فناوریهای پیشرفته، بخش تجربه فناوری، مرکز تعاملات تجاری، بخش صادرات و تعاملات بین الملل، کارگاههای آموزشی، هاب رسانه و مستند سازی، پنلها و نشستهای تخصصی به عنوان بخش اصلی و هسته اصلی نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در خصوص ارائه نیازهای فناورانه فعالان این صنعت گفت: در بخش رویدادهای نوآورانه، آخرین نوآوریهای این حوزهها ارائه و برای رویدادها، فضاهای خاصی در یکی از سالنهای اصلی در نظر گرفته خواهد شد. یکی دیگر از قسمتهای نمایشگاه، استیج نوآوری نمایشگاه است، که در آن آخرین نوآوریهایی که در این صنعت و در نمایشگاه حضور دارند و یا خارج از نمایشگاه هستند جهت ارائه دعوت شدهاند.
ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران از امروز تا نهم شهریورماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.