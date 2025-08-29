روئینگ قهرمانی آسیا؛ تیم دونفره بانوان ایران در تعیین خط دوم شد
ساقی ملکی و مهنا حاج حسینی در روئینگ دونفره سنگین وزن بانوان زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا، در تعیین خط دوم شدند.
تیمهای ایران با ۸ ورزشکار در مادههای مختلف این رقابتها حضور دارند.
سها فخری و پرنیا ایمانی در رده سنی جوانان، ساقی ملکی و مهنا حاجحسینی در رده سنی زیر ۲۳ سال بانوان، مانی رحمانی و بهراد لگارینژاد در رده سنی جوانان و ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در رده سنی زیر ۲۳ سال آقایان در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا - چین حضور دارند.
افشین فرزام، بهناز مرادخانی و طاهر کبوتری مربیان این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.
ساقی ملکی و مهنا حاج حسینی در روئینگ دونفره سنگین وزن بانوان زیر ۲۳ سال در رقابت با حریفانی از ویتنام، اندونزی و چینتایپه با زمان ۷:۱۵.۸۹ دوم شدند. در این ماده نمایندگان ویتنام و اندونزی به ترتیب اول و سوم شدند.
فینال این مسابقات فردا برگزار میشود.