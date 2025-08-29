پخش زنده
شرکت آمریکایی مایکروسافت در بیانیهای اعلام کرد که چهار تن از کارکنان خود را به دلیل مشارکت در اعتراضات داخلی علیه استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از سامانهها و نرمافزارهای این شرکت در جنگ غزه، اخراج کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از رویترز، در بیانیه رسمی مایکروسافت آمده است که این افراد به دلیل «نقض سیاستهای شرکت»، از ادامه همکاری محروم شدهاند.
بر اساس این بیانیه، همچنین ورود معترضان به دفتر «برد اسمیت» رئیس شرکت مایکروسافت اقدامی غیرقانونی عنوان شده است.
در همین ارتباط گروه اعتراضی «نه به فناوری آزور برای آپارتاید» نیز با انتشار بیانیهای تائید کرد که دو مهندس نرمافزار به نامهای ریکی فامیلی و آنا هاتل از سوی شرکت مایکروسافت اخراج شدهاند.
به گفته این گروه، این دو نفر از جمله معترضانی بودند که در جریان تجمع اعتراضی اخیر، دفتر رئیس شرکت مایکروسافت را اشغال کرده و سپس توسط پلیس بازداشت شده بودند.
به نوشته رویترز، این تصمیم یک روز پس از برگزاری تجمع اعتراضی در مقر اصلی مایکروسافت در ایالت واشنگتن اتخاذ شد؛ جایی که جمعی از کارکنان فعلی و سابق این شرکت، همراه با فعالان مدنی، در اعتراض به همکاری این غول فناوری با ارتش رژیم صهیونیستی گرد هم آمده بودند.
در این تجمع اعتراضی که هفت نفر از شرکتکنندگان از جمله فامیلی و هاتل توسط پلیس بازداشت شدند، معترضان خواستار لغو قراردادهای مایکروسافت با تلآویو و پرداخت غرامت به فلسطینیان شده بودند.
برابر این گزارش از آسوشیتدپرس، معترضان به همکاری مایکروسافت با رژیم صهیونیستی دفتر رئیس این شرکت را تسخیر کردند و پلیس آمریکا هفت تن از این معترضان را بازداشت کرد.
شماری از کارکنان سابق و فعلی مایکروسافت در میان بازداشتشدگانی هستند که دفتر «برد اسمیت» رئیس این شرکت در ایالت واشنگتن را به کنترل خود درآوردند.
اسمیت بعدازظهر سهشنبه به وقت محلی گفت که ۲ تن از بازداشتشدگان از کارمندان فعلی مایکروسافت هستند.
روزنامه انگلیسی گاردین به نقل از منابعی در یگان ۸۲۰۰ ارتش رژیم صهیونیستی فاش کرد که دادههای پلتفرم ابری «آزور» متعلق به شرکت مایکروسافت به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی گسترده درباره ساکنان کرانه باختری مورد استفاده قرار گرفته است.
این منابع تاکید کردند که این اطلاعات برای اهدافی، چون باجگیری از افراد، بازداشت آنها و یا توجیه قتل آنها به کار رفته است.
همچنین گفته شده است که این دادهها نقش مهمی در برنامهریزی حملات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری ایفا کردهاند.
سخنگوی مایکروسافت در واکنش به این گزارش مدعی شد که این شرکت هیچگونه اطلاعاتی درباره نوع دادههای ذخیرهشده نزد یگان ۸۲۰۰ ارتش رژیم صهیونیستی ندارد.
این افشاگریها بار دیگر نگرانیها را در مورد استفاده ابزاری رژیم صهیونیستی از فناوریهای غربی برای سرکوب و کنترل ملت فلسطین افزایش داده است.