به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حبیب الله حاجی زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسکن گفت: بیش از ۱۰ هزار دانش آموز در مدارس سطح شهر بردسکن مشغول به تحصیل هستند و حداقل به ۱۲ فضای آموزشی برای شهر بردسکن نیاز داریم تا مشکل کمبود فضا مرتفع شود.

وی افزود: حداقل تا ۸ سال آینده مشکل فضای آموزشی در شهرستان خواهیم داشت به طوری که تنها در مدرسه شهدای بانک ملی شهر بردسکن که ظرفیت آن ۱۲۰ دانش آموز است در حال حاضر بیش از ۴۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند که مجبور هستیم این مدرسه را دوشیفته کنیم و چند فضای کلاسی را توسعه دهیم.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن به طرح توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: سهم شهرستان بردسکن ۱۶ طرح بود که با پی گیری‌های انجام شده فرماندار شهرستان این رقم به ۲۰ فضا افزایش پیدا کرد.

حاجی زاده افزود: ازاین تعداد طرح ۵ مورد آن که زمین است باید از صفر شروع شود و برخی نیز باید تخریب و بازسازی شوند. بنای ما براین است با مشارکت خیران و اعتبارات دولتی تمامی این پروژه‌ها را تا مهرماه سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسانیم.