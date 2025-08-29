به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: سد «تاج امیر» یک پروژه حیاتی برای توسعه پایدار منطقه است، این سد بر روی رودخانه «خاوه» در حوضه آبریز کرخه و در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب شرق نورآباد احداث شده است.

داریوش حسن‌نژاد افزود: سد «تاج امیر» از نوع خاکی با هسته رسی از نوع سنگ‌ریزه‌ای با طول تاج ۲۳۰ متر و عرض تاج هشت متر است. ارتفاع از پی ۵۰ متر و حجم مخزن این سد ۸.۱۵ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: مراسم آبگیری سد «تاج امیر» در بهمن سال ۱۴۰۲ با حضور مسئولان کشوری و استانی انجام پذیرفته است و اکنون سد «تاج امیر» با پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد، در آستانه افتتاح است.

حسن‌نژاد با بیان اینکه احداث سد «تاج امیر» کاملاً مطابق با نیاز‌ها و در راستای توسعه پایدار منطقه تعریف شده است، افزود: تأمین آب شرب روستا‌های پایین‌دست و شهر نورآباد به میزان ۲.۵ میلیون مترمکعب در سال، تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی پایاب سد به سطح حدود ۴۰۰ هکتار، تأمین نیاز پشتیبانی از صنایع موجود به میزان ۵۰۰ هزار مترمکعب در سال، کنترل سیلاب و رواناب‌های فصلی و ایجاد اشتغال‌زایی برای حدود ۲۰۰ نفر از مهم‌ترین اهداف ساخت سد است.

حسن‌نژاد، تصریح کرد: سد «تاج» امیر نماد امید و تحول برای مردم منطقه دلفان است و بهره‌برداری از این سد، امنیت آبی را برای کشاورزی، شرب و صنعت منطقه به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر با تبدیل اراضی کشت دیم به آبی، رونق اقتصادی و افزایش درآمد کشاورزان را در پی خواهد داشت.

وی بیان داشت: امیدواریم با تلاش و پیگیری همکاران شرکت آب منطقه‌ای لرستان و سایر عوامل اجرایی، بتوانیم هرچه سریع‌تر این پروژه را به بهره‌برداری کامل برسانیم و شاهد تحقق همه اهداف والای آن برای مردم سخت‌کوش این منطقه باشیم.