پخش زنده
امروز: -
مدیر کل هواشناسی خوزستان برای اوایل هفته آینده افزایش رطوبت و شرجی در برخی مناطق استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: طبق آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، از اواسط وقت امروز با تغییر سوی جریانات جوی از رطوبت و شرجی هوا کاسته خواهد شد، اما طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، به ویژه طی صبحگاه و شامگاه، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.
وی افزود: همچنین طی امروز و فردا سرعت وزش بادها در بخشهای غربی و جنوبی غربی در برخی ساعات به صورت متوسط خواهد بود.
سبزه زاری در این مدت شمال خلیج فارس را نسبتاً مواج پیش بینی کرد و ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۳ و ایذه با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۹ و کمینه دمای ۳۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.