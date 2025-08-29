به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: طبق آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اواسط وقت امروز با تغییر سوی جریانات جوی از رطوبت و شرجی هوا کاسته خواهد شد، اما طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه، به ویژه طی صبحگاه و شامگاه، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.

وی افزود: همچنین طی امروز و فردا سرعت وزش باد‌ها در بخش‌های غربی و جنوبی غربی در برخی ساعات به صورت متوسط خواهد بود.

سبزه زاری در این مدت شمال خلیج فارس را نسبتاً مواج پیش بینی کرد و ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۳ و ایذه با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۹ و کمینه دمای ۳۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.