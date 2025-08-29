پخش زنده
وزارت نفت با مدیریت منابع و برنامهریزی دقیق، موفق شد در زمستان سرد ۱۴۰۳ و تابستان کمسابقه گرم ۱۴۰۴، سوخترسانی بیوقفه به نیروگاهها را حفظ و به پایداری شبکه برق کشور کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شانا، تأمین سوخت نیروگاهها بهویژه در روزهای گرم تابستان، همواره از اولویتهای حیاتی در مدیریت انرژی کشور بهشمار رفته و هرگونه وقفه در این فرآیند میتواند به خاموشیهای گسترده و اختلال در تولید برق منجر شود از همین رو دولت چهاردهم از نخستین روزهای آغاز به کار، این موضوع را بهعنوان یکی از محورهای اصلی برنامههای خود قرار داد.
در ابتدای استقرار دولت، موجودی مخازن سوخت مایع نیروگاهها در شرایط ویژهای قرار داشت و ذخایر پایین، زنگ خطر جدی را برای پایداری تأمین انرژی کشور به صدا درآورده بود. وزارت نفت، با درک حساسیت موضوع، مدیریت تأمین سبد سوخت نیروگاهها شامل گاز طبیعی، نفتگاز و نفتکوره را در اولویت اول قرار داد.
رویکرد فعال وزارت نفت دولت چهاردهم در تضمین پایداری انرژی
بر اساس آمار رسمی، میانگین تحویل سوخت به نیروگاهها (شامل گاز، نفتگاز و نفتکوره) از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تا پایان تیر ۴۰۴، به ۲۷۲ میلیون مترمکعب در روز رسید. این مقدار نسبت به مدت مشابه در پایان دولت سیزدهم، رشد قابلتوجه ۲۱ میلیون مترمکعب در روز را نشان میدهد. این افزایش بیانگر رویکرد فعال و کارآمد دولت چهاردهم در تضمین پایداری تولید برق کشور است.
میانگین تحویل گاز طبیعی در این دوره برابر با ۲۰۶ میلیون مترمکعب در روز بود که نسبت به ۲۰۳ میلیون مترمکعب در روز دولت سیزدهم، رشد ۳ میلیون مترمکعب (معادل ۱.۳ درصد رشد) داشته است. این رشد، هرچند در ظاهر اندک به نظر میرسد، اما با توجه به وجود چالشهای بسیار در تأمین سوخت نیروگاهی با توجه به شرایط ذخایر نیروگاهی و زمستان زودهنگام و پایدار و مصرف بالای گاز در بخش خانگی و تجاری در سال ۱۴۰۳، اهمیت بالایی دارد.