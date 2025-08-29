برنامه «نمای شما» شبکه نمایش فرصتی را فراهم کرده تا هر یک از مخاطبان دیدگاه و احساس خود نسبت به فیلم‌های به نمایش در آمده در این شبکه را ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش فرصتی را فراهم کرده تا مخاطبان نقدها، نظرات، تحلیل، طنز و هر نکته‌ای درباره فیلم‌های به نمایش در آمده در شبکه نمایش دارند، از طریق شناسه namayeshtv۱۲@، در بله و ایتا به اشتراک بگذارند.

این ویدئو‌ها باید به شکل افقی باشد و علاقه مندان می‌توانند ویدئو‌های خود را به صورت فردی یا گروهی و خانوادگی با شبکه نمایش به اشتراک بگذارند.

قرار است این ویدئو‌ها به شکل میان برنامه و در قالب «نمای شما» در چند بازه زمانی روی آنتن برود.

«نمای شما» گامی است در جهت تعاملی‌تر شدن شبکه نمایش که با شعار «شبکه نمایش فرصتی برای با هم بودن» مهمان نگاه مخاطبان می‌شود.