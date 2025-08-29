به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرعامل آبفای استان فارس گفت: به مناسبت هفته دولت، ۷۹ طرح آبرسانی با هزینه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در فارس به بهره برداری رسید که ۱۲ درصد از این اعتبار به شهرستان لامرد اختصاص یافته است.

علی شبانی افزود: طرح آبرسانی به روستا‌های شیرینو، شیخ عامر و روستا‌های اطراف در بخش چاهورز لامرد از طرح‌هایی بود که به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: طرح آبرسانی به شیرینو شامل اجرای چهار کیلومتر خط انتقال، چهار و نیم کیلومتر برق‌رسانی، ساخت مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و حفر یک حلقه چاه به عمق ۳۰۰ متر که آب آشامیدنی پایدار برای بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۸۷۰ خانوار را تامین می‌کند.

شبانی گفت: همچنین طرح‌های بازسازی و توسعه شبکه آبرسانی این شهرستان به طول ۱۵ کیلومتر، آبرسانی به مجموعه پسبند با حفر و تجهیز ۲ حلقه چاه، تامین و آبرسانی آب شهر لامرد از طریق یک حلقه چاه آهکی و آبرسانی به مجموعه ترمان شامل ساخت مخزن و کف شکنی چاه با هزینه جمعا بیش از ۵۳۲ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.