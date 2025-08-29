رقابت تیم ملی والیبال جوانان ایران و چین در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان، به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «مثبت ورزش» امروز جمعه ۷ شهریور در ادامه رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی والیبال زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان، از ساعت ۱۲:۳۰، تقابل بین تیم ملی ایران و چین را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.