پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین گفت: فاز دوم طرح آبرسانی از سد طالقان با اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب شرب شهرهای محمدیه و مهرگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منصور ستوده با اشاره به آخرین وضعیت انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای محمدیه و مهرگان تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده و حمایتهای ویژه استاندار با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز عملیات اجرایی این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است.
ستوده با اشاره به برنامههای توسعهای این پروژه تصریح کرد: علاوه بر اجرای فاز دوم، سرمایهگذاری سازمان اوقاف و امور خیریه برای اجرای فازهای سوم و چهارم طرح نیز در دستور کار قرار گرفته که با اعتباری حدود ۸ هزار میلیارد تومان، ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا از مزایای این طرح برخوردار خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق خواهد داشت و با ادامه همکاری دستگاههای مسئول، روند پیشرفت پروژه با سرعت بیشتری دنبال میشود.