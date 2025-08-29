میز خدمت با هدف کاهش بروکراسی اداری و افزایش رضایتمندی مردم برگزار شد و با استقبال گسترده شهروندان مهابادی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در راستای پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردمی و رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان، میز خدمت با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در مسجد جامع مهاباد برگزار شد.

در این برنامه، مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با مردم، به درخواست‌ها و دغدغه‌های آنان گوش سپرده و راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات در حوزه‌های گوناگون ارائه کردند.

برپایی میز خدمت با هدف تسهیل در روند رسیدگی به امور مردم، کاهش بروکراسی اداری و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی انجام گرفته و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

این برنامه به صورت مستمر برگزار می‌شود و زمان و مکان برگزاری آن پیش‌تر از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم می‌رسد.