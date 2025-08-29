بهره برداری از سه طرح آموزشی، پژوهشی و ورزشی در شهر مبارکه
با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور سه طرح آموزشی، پژوهشی و ورزشی در شهر مبارکه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار مبارکه گفت: برای اجرای این طرحها شامل سالن ورزشی شهدای خدمت، پژوهشسرای دانشآموزی عقیلی و آموزشگاه شاهد شهدای یزدان بیش از ۴۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
محمدرضا عسگریان افزود: در هفته دولت بیش از ۳۱ طرح با بیش از ۵۷۰ میلیارد تومان هزینه در شهرستان به بهرهبرداری رسید.
یزدانی مدیر آموزشوپرورش شهرستان مبارکه نیز گفت: در شهرستان مبارکه ۳۰ واحد آموزشی فرسوده وجود دارد که برای بازسازی و نوسازی آنها حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
