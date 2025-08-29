پخش زنده
امروز: -
فرماندار ویژه اردکان از افتتاح ۸۲ پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احمد شفیعزاده، فرماندار ویژه شهرستان اردکان، ضمن تشریح دستاوردهای یک سال گذشته، از افتتاح ۸۲ پروژه ارزشمند در این شهرستان خبر داد. این پروژهها با اعتباری معادل ۲۲۲۲.۸۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیدهاند که نشان از یک حرکت جهشی در مسیر آبادانی اردکان دارد.
شفیعزاده در ادامه سخنان خود، جزئیات بیشتری از این پروژهها را ارائه کرد و گفت: از مجموع ۸۲ پروژه افتتاح شده، ۶۶ پروژه با سرمایهگذاری دولتی و ۱۶ پروژه نیز با همت و مشارکت ارزشمند بخش خصوصی و خیرین به ثمر نشسته است.» این مشارکت، بیانگر همافزایی و اراده جمعی برای توسعه پایدار در منطقه است.
فرماندار ویژه اردکان با تأکید بر اهمیت روستاها در توسعه شهرستان، افزود: نزدیک به ۴۰ پروژه از این مجموع، در حوزه روستایی و با نگاه ویژه به رفع نیازهای ضروری اهالی روستاهای شهرستان انجام پذیرفته است.
وی همچنین به یکی از حیاتیترین نیازهای شهرستان یعنی تأمین آب پایدار اشاره کرد و اظهار داشت: با سرمایهگذاری بیسابقه ۴۳۸ میلیارد تومانی در این بخش، امیدواریم بخش عمدهای از مشکلات مربوط به تأمین آب در شهرستان برطرف شود و شاهد پایداری منابع آبی باشیم.
شفیعزاده افزود: با بهرهبرداری از این پروژههای عظیم، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۳۰۰ نفر از جوانان و متخصصان شهرستان فراهم خواهد شد.