به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت، در مصلی امام خمینی (ره)، ضمن تسلیت شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز ولایت امام عصر (عج)، گفت: یکی از مصادیق تقوا حفاظت از سرمایه‌هاست. مؤمنین در دو ماه [محرم و صفر] عرض ارادت به سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله علیه السلام، اکنون سرمایه نورانی عظیمی را در اختیار دارند که بخش اعظمی از آن به دلیل راهپیمایی اربعین است.

وی افزود: اکنون باید برادران، خواهران و جامعه ما از خداوند متعال توفیق بخواهند که این سرمایه را بتوانند حفظ کنند.