مدیر امور اراضی آذربایجان غربی گفت: در هفته نخست شهریورماه ۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستانهای مختلف استان توسط کارشناسان یگان حفاظت امور اراضی شناسایی و متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، صفر حسین زاده مدیر امور اراضی آذربایجان غربی بیان کرد: در هفته اول شهریور ماه ۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل بنا، دیوارکشی، تفکیک و فنسکشی در شهرستانهای سردشت، میاندوآب، بوکان، تکاب و مهاباد در اراضی کشاورزی روستاهای ملاشیخ، اراضی کوی رابری، کوسه، قازلیان و داشتیمور توسط کارشناسان یگان حفاظت امور اراضی شناسایی و متوقف شده است.
وی تأکید کرد: خروج اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید خسارتی جبرانناپذیر به اقتصاد و امنیت غذایی وارد میکند و حفاظت از این اراضی مهمترین وظیفه یگان حفاظت امور اراضی است.
حسینزاده خاطرنشان کرد: گشتهای یگان حفاظت در سطح استان فعال بوده و با رصد و گشتزنی مستمر، ضمن جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، با متخلفان برخورد قانونی میکنند.
مدیر امور اراضی استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ یا پایگاه اینترنتی cms.laoi.ir گزارش دهند.