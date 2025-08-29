به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نصیری نماینده مردم شهرستانهای فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد و رئیس مجمع نمایندگان استان، هاشمی نماینده مردم شهرستانها بیرجند، درمیان و خوسف، نخعی نماینده مردم شهرستانهای قاینات و زیرکوه و اسحاقی نماینده مردم شهرستانهای قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به مؤمنی وزیر کشور از خدمات سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی قدردانی کردند.

در متن این نامه آمده؛ هفته دولت یادآور خدمات بی دریغ دولتمردان جمهوری اسلامی بوده و با نام نامی رییس جمهور مردمی شهید رجایی و نخست وزیر مکتبی شهید باهنر و شهید رئیسی عزیز عجین است. خداوند متعال را سپاسگزاریم مسیر نورانی خدمت بی منت تحت رهبری‌های حکیمانه رهبری عظیم الشأن انقلاب در دولت‌های مختلف همواره تداوم یافته است.

مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی به تأسی از رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای که در بیانات اخیرشان تلاش و پیگیری‌های دولت به ویژه شخص رئیس جمهور را یادآوری فرمودند با لحاظ زحمات و خدمات و همراهی‌های مشفقانه در استان، مراتب تقدیر خود را از زحمات دولتمردان عزیز به ویژه استاندار پرتلاش و ساعی جناب آقای هاشمی اعلام و بر همکاری و حمایت کامل از ایشان تاکید می‌نماید.

رجایی واثق داریم مسیرپر افتخار خدمت به ملت عزیز و صبور و انقلابی ایران سربلند با اقتدار و تدابیر شایسته دولتمردان با همراهی مجلس شورای اسلامی به توفیق و غلبه بر مشکلات و تحقق اهداف عالی نظام ختم خواهد شد.

توفیق روزافزون و سلامت و سعادت برای همه دولتمردان جمهوری اسلامی را از خداوند منان خواهان و خواستاریم.