\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0628\u0627 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0636\u0645\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u0638\u0644\u0648\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u060c \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u062d\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646\u0634 \u0631\u0627 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0633\u06a9\u0648\u062a \u0645\u062c\u0627\u0645\u0639 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0642\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u062a\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u063a\u0632\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u00a0