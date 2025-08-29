پخش زنده
استاندار خوزستان گفت: همزمان با هفته دولت، هزار و ۵۸۲ طرح عمرانی و اقتصادی در استان با اعتباری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال افتتاح یا کلنگ زنی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالیزاده روز جمعه در آیین بهرهبرداری از طرح راهبردی ساخت خط لوله نفت خام ترش سبزآب- شازند استان مرکزی که طی آیینی با حضور مسئولان کشوری و استانی و حضور برخط رئیسجمهور در تلمبهخانه سبزآب اندیمشک برگزار شد، اظهار کرد: این طرح یکی از طرحهای مهم و راهبردی است که توسط پیمانکاران ایرانی در شرایط تحریم ساخته شده و مایه افتخار است.
وی با اشاره به پیشرفت جهشی اجرای این خط انتقال نفت ترش در دولت چهاردهم افزود: تا پیش از دولت چهاردهم طی ۱۰ سال تنها ۱۰۰ کیلومتر و ۴۵ درصد طرح اجرا شده بود که با روی کار آمدن دولت جدید، ۲۴۰ کیلومتر خط لوله اجرا و این طرح راهبردی آماده بهرهبرداری شد.
موالی زاده با ارزشمند دانستن این طرح مهم و راهبردی بیان داشت: اجرای چنین طرحهای بزرگی نشان میدهد که در صورت وجود اراده، امکان انجام کارهای بزرگ در کشور وجود دارد.
استاندار خوزستان میگوید: افزایش عزم و اراده برای انجام کارهای بزرگتر و بیشتر و ارتقای خودباوری ملی و استانی از جمله دستاوردهای اجرای این طرح بزرگ است.
وی تصریح کرد: بخش عمده این طرح توسط نیروهای متخصص خوزستان انجام شده که این توان علمی و فنی بالا ارزشمند است.
طرح راهبردی احداث خط لوله نفت خام ترش سبزآب اندیمشک به شازند اراک با اعتبار ۱۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳۰ میلیون یورو با دستور رییسجمهور به صورت ویدئوکنفرانس به بهره برداری رسید.
این طرح با هدف انتقال نفت خام ترش از میادین نفتی حوزه دزفول شمالی به میزان ۴۵۰ هزار بشکه در روز به منظور تحول و پالایش در پالایشگاههای نفت در کرمانشاه، اصفهان و اراک اجرا شده است.
برای اجرای این طرح راهبردی ۱۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳۰ میلیون یورو از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران هزینه شده است.
تامین پایدار و افزایش انتقال نفت خام به پالایشگاههای مرکز و شمال کشور، فراهم آوردن امکان تولید بیشتر فرآوردههای نفتی با افزایش ظرفیت انتقال نفت خام به پالایشگاههای مرکز و شمال کشور، داخلیسازی زنجیره تامین لوله شامل تولید تختال، ورق و لوله، داخلیسازی تجهیزات و همچنین ایجاد اشتغال به میزان یک هزار و ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم از جمله مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح است.
این طرح شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله به قطر ۳۰ اینچ با ظرفیت انتقال ۴۵۰ هزار بشکه در روز از مرکز انتقال نفت سبزآب تا مرکز انتقال تنگ فنی به منظور انتقال به پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه، ۲۳۹ کیلومتر خط لوله به قطر ۲۶ اینچ با ظرفیت انتقال ۲۹۵ هزار بشکه در روز از مرکز انتقال تنگ فنی تا مرکز انتقال شازند به منظور انتقال به پالایشگاه اراک، و ۶ مرکز انتقال نفت بین راهی شامل سبزآب در اندیمشک، تنگ فنی در پلدختر لرستان، آسار در پلدختر لرستان، پل بابا در خرمآباد، رازان در خرمآباد و شازند در مجاورت پالایشگاه نفت اراک از جمله مولفههای مهم فنی این طرح راهبردی است.
هفته نخست شهریورماه به مناسبت شهادت ۲ دولتمرد بزرگ انقلاب اسلامی، شهید محمدعلی رجایی (رئیسجمهور) و شهید حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر (نخستوزیر) به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.