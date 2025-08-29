به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امیررضا مسلمان عضو تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان کاراته کای منتخب کشوری برای اعزام به مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که هفته آینده در چین برگزار می‌شود با بدرقه علاقمندان عازم تهران شد .

این ورزشکار جوان میاندوآبی به عنوان تنها نماینده آذربایجان غربی از باشگاه حق نظری این شهرستان به مربیگری برادران حق نظری در بخش کاتای انفرادی رده جوانان به این مسابقات راه یافته است.