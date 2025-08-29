نمایشگاه کتاب نوشهر با تخفیف‌های ۲۰ تا ۵۰ درصدی و عرضه بیش از ۱۵۰۰ جلد کتاب در موضوعات متنوع، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خانم کرمی، مسئول برگزاری نمایشگاه گفت: همزمان با ششمین روز از هفته دولت، نمایشگاه کتاب نوشهر با همکاری فرمانداری شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر افتتاح شد.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و حمایت از تولیدات نشر، تخفیف‌هایی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته است.

کرمی اعلام کرد: در این نمایشگاه حدود ۱۵۰۰ جلد کتاب در موضوعات متنوع از جمله رمان، روانشناسی، انگیزشی، تاریخی، ادبیات، کودک و نوجوان، رنگ‌آمیزی و آثار ویژه بزرگسالان عرضه شده است.

نمایشگاه کتاب نوشهر از ۷ شهریور آغاز شده و تا ۲۵ شهریور ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۱ شب از این نمایشگاه بازدید کنند.

این رویداد فرهنگی فرصتی ارزشمند برای شهروندان نوشهری فراهم کرده تا ضمن بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه، به غنای فرهنگی منطقه کمک کنند و آثار مورد علاقه خود را با قیمت مناسب تهیه نمایند.