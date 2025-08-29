مقاومت گلساپوش یزد، قهرمان جام آزاد فوتوالی جوانان
تیم مقاومت گلساپوش یزد با غلبه بر ملی پوشان گنبد، قهرمان جام آزاد فوتوالی جوانان کشورمان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات آزاد فوتوالی جوانان کشور، گرامیداشت هفته دولت که به میزبانی هیئت استان گلستان برگزار شد با قهرمانی مقاومت گلساپوش یزد به پایان رسید.
در فینال رقابتها، تیم مقاومت گلساپوش یزد متشکل از علیرضا دهقانی و حسین لقمانی، در مصاف با تیم گنبد که از بازی حمزه میرزاعلی و سید میلاد میرحسینی بهره میبرد، به پیروزی رسید و قهرمان شد.
در دیدار رده بندی، تیم بازرگانی پورلی گلستان با غلبه بر صدر شیمی یزد جایگاه سوم را به دست آورد.
امیرحسین قرنجیک و عارف صفایی بازیکنان تیم بازرگانی پورلی گلستان بودند و سیدحسن میرشمسی به همراه ابوالفضل میرحسینی تیم صدر شیمی را تشکیل میدادند.
مسابقات آزاد فوتوالی جوانان کشور در گنبد کاووس، میدان رقابت ۳۲ ورزشکار از سراسر ایران بود که در قالب ۱۶ تیم، به نمایندگی از استانهای مختلف، برای کسب عنوان قهرمانی با هم روبهرو شدند.