شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات یورو بسکت ۲۰۲۵، امروز ۷ شهریور دیدار بین دو تیم آلمان و سوئد را در ساعت ۱۴ و لیتوانی و مونته نگرو را در ساعت ۱۷ در برنامه «مثبت ورزش» پوشش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز جمعه ۷ شهریور از ساعت ۱۴، برای هواداران بسکتبال دو دیدار از قهرمانی اروپا تدارک دیده است.

تیم‌های آلمان و سوئد، لیتوانی و مونته نگرو به ترتیب در ساعت‌های ۱۴ و ۱۷ با هم به رقابت خواهند پرداخت.

پخش این مسابقات در قالب برنامه «مثبت ورزش» با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش داده می‌شود.

یوروبسکت ۲۰۲۵ چهل‌ودومین دوره از رقابت‌های قهرمانی بسکتبال مردان اروپا است، مسابقاتی بین‌المللی که هر چهار سال یک‌بار و به‌وسیله فیبا اروپا برگزار می‌شود.

مانند سه دوره گذشته، این رقابت‌ها نیز به‌صورت مشترک در چند کشور برگزار خواهد شد.