حجت‌الاسلام والمسلمین نوری: حمایت کردنِ از دولت، اعتماد و امید به دولت داشتن، قدرداني و کمک به دولت و دوری از تخریب و توهین است.

حمایت از دولت؛ یعنی اعتماد، قدردانی و نقد دلسوزانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه بجنورد گفت: مقصود رهبر معظم انقلاب از حمایت کردنِ از دولت و رئیس جمهور، اعتماد و امید به دولت داشتن، قدرداني و همراهی با دولت در صرفه جویی انرژی و دوری از تخریب و توهین کردن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری افزود رسانه ها هم با نقد دلسوزانه می توانند دولت و رئیس جمهور را حمایت کنند و مطالبات مردم را به گوش مسئولان برای پرکردن خلأها برسانند.

خطیب جمعه بجنورد گفت: مسئولان مسائل حزبی و سیاسی را به خاطر حل مشکلات مردم کنار بگذارند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به اظهارات غربی ها درباره فعال کردن ساز و کار ماشه گفت: مهر ماه امسال قرار بود هشت سال تحربم ایران به پایان برسد اما کشورهای عضو ۱+۵، متاسفانه دوباره با بهانه های پوچ، با بدعهدی میخواهند دوباره تحریم ها را برگردانند‌. البته که تحریم های یکجانبه آمریکا خیلی بیشتر از تحریم های سازمان ملل است و باکی نیست. اما باید عبرت شود که نظام استکباری خاصیتش خیانت است و قابل اعتماد نیست.

پیش از خطبه های نماز جمعه، میز خدمت برای پاسخگویی و حل مشکلات مردم با حضور استاندار برپابود.