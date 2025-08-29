پخش زنده
امروز: -
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تعصب و تعلق خاطر سرمایهگذاران در مناطق مختلف میتواند یک سیاست راهبردی در ارتباط با توسعههای بومی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس صالحی جمعه در آیین افتتاح کارخانه فروکروم شهرستان ارزوییه افزود: تعصب و تعلق یک امر بسیار مهم است در اینکه یک کار شروع و پیگیری شود، زود به فرجام و نتیجه برسد.
وی گفت: اتفاق شیرین این برنامه افتتاح برایم این بود که سرمایهگذار پروژه، کسی از داخل مجموعه و این منطقه بوده که به این کار تعلق خاطر داشته و این تعلق خاطر به نتیجه منتهی شده است.
استعدادهای درخشان در خدمت توسعه منطقه قرار گیرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اینکه ما چگونه بتوانیم استعدادهای درخشان یا زمینههای توفیقمند را در هر منطقه کشف کنیم و آنها را در خدمت توسعه منطقه قرار دهیم، میتواند یک سیاست راهبردی باشد.
وی گفت: این کاری که توسط سرمایهگذار انجام شده میتواند مقدمه این توجه باشد و شهرستان ارزوییه برای بسیاری از تحرکهای توسعهای دیگر پیشگامی یا الگوسازی کند.
دغدغه استاندار برای تکمیل زنجیره تولید
صالحی اضافه کرد: نگاه و دغدغه استاندار کرمان هم این است که چگونه زنجیره اقتصادی استان را به هم پیوند دهند و بخشهای مختلف در یک مجموعه قرار گیرند.
وی گفت: کروم ظرفیت معدنی قابل توجه برای کشور است و نباید خام فروشی شود؛ قدمهای پیوسته در این مسیر که بتواند خام فروشی را به مسیری تبدیل کند که به فرآوری تبدیل شود، حتما موثر است.
جایگاه ویژه تولید در انتخاب شعارهای سال
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با گرامیداشت یاد شهدای دولت، خدمت و سردار شهید سلیمانی، افزود: رهبر معظم انقلاب طی حدود ۱۶ سال گذشته به طور پیوسته بحث اقتصاد را به عنوان مساله اصلی مطرح کردند و از سال ۱۳۸۷ تقریبا مساله اقتصاد در شعار سال مطرح بوده و پیوسته تاکید بر این مطلب داشتند.
وی بیان کرد: اما در بین حوزههای اقتصادی، مسئله تولید جایگاه مهمی در این سالها و شعار سال داشته و امسال نیز به نام سرمایهگذاری برای تولید نام گذاری شده است.
صالحی گفت: اقدام بخش خصوصی برای اینکه مسیر تولید در منطقه ارزوییه به طرف اشتغالزایی و اشتغال آفرینی و پول سازی از خام فروشی قرار گیرد، از همان موارد اصلی مورد توجه رهبر معظم انقلاب و سیاستهای اصلی اقتصادی دولت است.
تپه باستانی یحیی برای ایران فرصت است
وی همچنین با اشاره به اینکه تپه یحیی میتواند برای منطقه و ایران فرصت باشد عنوان کرد: امیدواریم در فرصتهای بعدی که به شهرستان سفر میکنیم در حوزههای فرهنگی و هنری خبرهای بهتری داشته باشیم و در مورد تپه یحیی نیز در تعامل با وزارت میراث فرهنگی، مباحث مربوط به آن را پیگیری میکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مراکزی از این قبیل، نمادها و شناسنامههای هویتی برای منطقه و ایران هستند و هر قدر کار متمرکزتر انجام دهیم هویت سازی بهتری انجام میشود.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عنوان نماینده دولت از شامگاه چهارشنبه به منظور افتتاح پروژههای هفته دولت ۱۴۰۴ و انجام دیدارهای مختلف به استان کرمان سفر کرده، صبح امروز وارد شهرستان ارزوییه شد.
کارخانه فروکروم ارزوییه با سرمایهگذاری ۶ هزار میلیارد ریال در ششمین روز هفته دولت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کرمان در این شهرستان به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک ارزوییه با ظرفیت اسمی ۱۹ مگاوات نیز آغاز شد.