حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد گفت: دشمنان به این نتیجه رسیدهاند که با جنگ و حمله نظامی نمیتوانند ایران را به زانو درآورند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و الملسمین سید محمدنبی موسویفرد در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلای مهدیه اهواز با اشاره سخنان مقام معظم رهبری در روز شهادت امامرضا (ع) اظهار کرد: ایشان فرموند دشمنان در جنگ ۱۲روز به نتیجه رسیدند که نمیتوانند ایران را با حمله نظامی به زانو درآورد.
وی افزود: آنها در ۱۲ روز جنگ به دنبال جایگزین بودند، اما در کمتر از ۲۴ ساعت ورق برگشت و ما بدون هیچ شرطی توقف جنگ را پذیرفتیم و دشمنان دریافتهاند که با جنگ و حمله نظامی نمیتوانند ایران را به زانو درآورند، از این رو با دامن زدن به اختلافات به دنبال تحقق اهداف خود هستند.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با تاکید بر اینکه اتحاد و وحدت ثمره انقلاب اسلامی است، ادامه داد: مردم در جنگ ۱۲ روزه سنگ تمام گذاشتند و ما همچنان در برابر همه ناملایمات قدم به قدم جا پای رهبر میگذاریم و همانطور که در همه صحنههای ۴۷ سال قبل بودیم گوش به فرمان رهبر خواهیم بود.
خطیب نماز جمعه اهواز اضافه کرد: دشمن با حمله نظامیقادر نیستند ایران را به زانو دربیاورند و درصدد ایجاد اختلاف در داخل هستند.
وی با بیان اینکه مردم اولینمولفه قدرت جمهوری اسلامی هستند، تصریح کرد: یکپارچگی امت و مردم بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی است مسئولان با برنامهریزی دقیق مشکلات مردم را ابتدا احصا و سپس براساس اولویتهای برطرف کنند.
لزوم توجه مسئولان به اشتغالزایی به عنوان مطالبه مردمی
وی در بخش دیگرسخنان خود بر اشتغالزایی به عنوان مطالبه مردم، توجه به مساله سرمایه گذاری، توجه به مسکن و تسهیلات ودیعه مسکن، مدیریت آبرسانی و برقرسانی تاکید کرد.
امامجمعه اهواز یادآور شد: در حال حاضر آب کم است، اما همین میزان را میتوان به درستی مدیریت کرد.
وی بر اهمیت حفظ خانواده نیز تاکید کرد و گفت: یکی از مباحث که در آن کانون خانواده هدف قرار داده میشود زنان و دختران خانواده هستند.
نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه شهادت امام حسن عسگری (ع) و سرآغاز امامت امام زمان (عج) بیان داشت: هندسه ارتباط ما با ولایت دارای سه ضلع معرفت، محبت و اطاعت است که هر کدام از این اضلاع پیش زمینه دیگری است.