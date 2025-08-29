پخش زنده
در آخرین ماه تابستان خنکای شهریور گردشگران را ازنقاط مختلف کشور همچنان به دیار الوند میکشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،گردشگران به نقاط دیدنی شهرهمدان از جمله آرامگاه باباطاهر میآیند و باشنیدن وخواندن نغمههای باباطاهر همدانی روحی تازه میکنند.
وجود مراکز گردشگری، شهرهای زیبا و سوغاتیها متنوع، خاطرات و لحظههای خوش و ماندگاری را برای مسافرانی که همدان را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کردند، به یادگار میگذارد.
همدان با جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی بینظیر خود، همچون آرامگاه بوعلیسینا، گنجنامه و غار علیصدر، مقصدی ویژه برای سفرهای شهریورماه به شمار میرود.
استان همدان بادارا بودن بیش از ۱۸۰۰جاذبه تاریخی و گردشگری هرساله میزبان گردشگران زیادی از سایر نقاط مختلف کشور است.