روئینگ قهرمانی آسیا؛ صعود تیم دونفره بانوان جوان ایران به فینال A
پرنیا ایمانی و سها فخری در گروه اول دور مقدماتی روئینگ دونفره جوانان قهرمانی آسیا، دوم شدند و به فینال این ماده صعود کردند.
تیمهای ایران با ۸ ورزشکار در مادههای مختلف این رقابتها حضور دارند.
سها فخری و پرنیا ایمانی در رده سنی جوانان، ساقی ملکی و مهنا حاجحسینی در رده سنی زیر ۲۳ سال بانوان، مانی رحمانی و بهراد لگارینژاد در رده سنی جوانان و ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در رده سنی زیر ۲۳ سال آقایان در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا - چین حضور دارند.
افشین فرزام، بهناز مرادخانی و طاهر کبوتری مربیان این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.
پرنیا ایمانی و سها فخری در گروه اول دور مقدماتی دونفره جوانان بانوان در رقابت با حریفانی از ژاپن، هنگ کنگ و ویتنام با ثبت زمان ۷:۱۸.۲۹ دقیقه دوم شدند و به فینال این ماده صعود کردند. در این رقابت نمایندگان ویتنام و هنگکنگ به ترتیب اول و سوم شدند.
فینال این مسابقات یکشنبه ۹ شهریور برگزار میشود.