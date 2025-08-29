پخش زنده
امروز: -
استاندار قم با اشاره به اجرای طرحهای مختلف از جمله احداث ۹۰۰ مگاوات نیروگاههای خورشیدی، گفت: تا به بهره برداری رسیدن این طرحها طی ۱.۵ سال گذشته حداقل مشکل قطعی برق را در استان شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو، استاندار قم در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته با درود به شهدای خدمت بهویژه شهیدان رجایی، باهنر و آیتالله رئیسی، هفته دولت را فرصتی برای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب دانست و از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۱۶ طرح عمرانی و توسعهای با اعتبار ۵۰ همت در قم خبر داد.
استاندار با اشاره به ناترازی برق در هم بخش صنعتی هم خانگی استان از آغاز تولید ۹۰۰ مگاوات برق خورشیدی خبر داد و افزود: با بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی تا یک سال و نیم آینده، مشکل قطعی برق در قم به حداقل خواهد رسید.
وی با اشاره به تدوین برنامه چهار ساله توسعه استان قم و هفت ساله کشور گفت: در طول ۱۰ ماه و ۴ روزی که سکان استانداری را به دست گرفته با همکاری مدیران استان، ۹۶ طرح عمرانی با اعتبار ۲۰ همت به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی دیکر طرحها با ۳۰ همت دیگر نیز آغاز شده است.
استاندار قم با تأکید بر جایگاه فرهنگی و معنوی استان در جهان اسلام، گفت: قم باید به عنوان استانی با عملکرد ملی و جهانی دیده شود و در این مسیر از رهنمودهای مراجع، مدیران حوزه علمیه، نمایندگان، کارشناسان و امام جمعه بهره گرفتهایم.
وی در حوزه حملونقل هم از تکمیل جادههای چهارخطه، پیگیری برای تامین بودجه مسیر قم به کهک، پیگیری برای تامین اعتبار برای پیشرفت کریدور سلیمانی تا سه سال آینده تا مسیر سلفچگان، تامین اعتبار برای بهسازی و روشنایی ایستگاه محمدیه و اتصال واحدهای صنعتی به شبکه ریلی خبر داد.
استاندار قم با تاکید بر اتصال سیلو، منطقه صنعتی سلفچگان و شهرک شکوهیه به شبکه ریلی گفت: منطقه صنعتی سلفچگان و سیلو امسال به شبکه ریلی متصل خواهند شد.
بهنام جو همچنین از آغاز مجدد عملیات اجرایی فرودگاه قم پس از ۱۳ سال توقف، با همکاری بخش خصوصی، خبر داد و آن را گامی مهم در توسعه حملونقل هوایی استان دانست.
وی با اشاره به توافق ۱۵ همت تسهیلات برای واحدهای تولیدی در سفر اخیر رئیسجمهور از ابلاغ مصوبات مربوط به کمبود زمین برای مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی و امنیتی خبر داد و افزود: سرانه آموزشی استان باید به ۶.۲ متر مربع برسد و ساخت ۲۷۱ مدرسه در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار قم بخش درمان را هم مورد توجه قرار داد و افزود: ساخت بیمارستان کودکان از اواخر سال گذشته آغاز شده و فاز اول بیمارستان خاتم و کودکان امسال به پایان میرسد.
بهنام جو گفت: طرح مطالعاتی علاج ناترازی آب در حال انجام است تا نیازهای آبی شهر در آینده تأمین شود.
استاندار در پایان با اشاره به اینکه قم در جایگاه نخست ساخت مسکن قرار دارد افزود: تا پایان امسال ۱۰ هزار واحد و تا سال آینده ۲۰ هزار واحد مسکونی به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین، شبکه فاضلاب در مناطق نیروگاه و پردیسان تا دو سال آینده تکمیل خواهد شد.
بهنام جو از همدلی و وفاق میان دستگاههای اجرایی، فرهنگی، قضایی و انتظامی استان در اجرای طرحهای محلهمحور تقدیر کرد و بر ادامه مسیر توسعه با مشارکت مردم و خیرین تأکید نمود.