امام جمعه اشنویه گفت:خدمات و اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف ملموس، رضایت بخش و قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حاج ماموستا عباس رسولی در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه امروز این شهرستان ضمن تبریک ماه ربیع و هفته دولت و گرامیداشت شهدای والا مقام دولت شهیدان رجائی و باهنر از خدمات و اقدامات شایسته فرماندار شهرستان اشنویه و مسئولان و کارکنان ادارات شهرستان قدردانی کرد و گفت: خدمات و اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف ملموس، رضایت بخش و قابل تقدیر است و امیدواریم مجموعه دولت در شهرستان در ادامه مسیر خدمت به مردم سلامت و سرافراز باشند.

وی افزود: خدمت به مردم عبادت است و در پیشگاه خداوند متعال اجر بزرگی دارد.

فرماندار اشنویه نیز در سخنانی به تشریح عملکرد و اقدامات صورت گرفته و طرح‌های عمرانی در سطح شهرستان پرداخت

همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در راستای تحقق شعار دولت در خدمت رسانی به مردم و دستیابی به تعامل اثر بخش و پویا و ایجاد فرصت ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی شهرستان به گروه‌های مختلف مردم، میز خدمت با حضورشهرداری اشنویه، آب و فاضلاب، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، منابع آب، برق، مخابرات، آموزش و پرورش در مسجد جامع برگزار شد.