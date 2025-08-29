بند خاکی سفیدسنگ فریمان با دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار فریمان گفت:این بند خاکی با ارتفاع ۷ متر و حجم عملیاتی ۱۳ هزار متر مکعب، ظرفیت آبگیری مخزنی به حجم ۵۰ هزار متر معکب را دارد.

مهدی ناصری افزود:شهر سفیدسنگ با دو هزار و ۱۰۰ خانوار نزدیک به ۷ هزار نفر جمعیت دارد و ساخت این بند خاکی میتواند باعث کنترل سیلاب و جلوگیری از اثرات تخریبی سیل باشد.

وی گفت: این شهر دارای ۳۰ حلقه چاه عمیق و ۲ چاه آب شرب و چند دهانه چشمه است، اما متاسفانه در طول سالیان متوالی هدر رفت روان آب ها، سیلاب‌های فصلی موجب دبی پایین آب شده است.