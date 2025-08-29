در ششمین روز از هفته دولت ۱۰۷ طرح با اعتبار بیش از ۸۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در شهرستان‌های سربیشه، قائنات و زیرکوه و سرایان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در شهرستان سربیشه ۹۸ طرح با حضور نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه و معاون عمرانی استاندار با هزینه ۶۲۸ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

لکه‌گیری و روکش آسفالت ۸ کیلومتر از محور سربیشه –درح، روشنایی بلوار زینبیه شهر مود، ساختمان اداره گاز شهر مود و رونمایی از ۵ دستگاه خودروی عمرانی و خدمات شهری مود از جمله این طرح‌ها بود و همچنین عملیات اجرایی سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری سربیشه هم آغاز شد.

با حضور نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه توسعه شبکه‌های آب شرب در حوزه روستای و شهری در شهر خضری دشت بیاض به طول ۲۲ کیلومتر و توسعه شبکه تامین برق مسکن ملی شهر نیمبلوک با اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

عملیات اجرایی مرحله ۲ آب به مجتمع کلی و بزن آباد در نیمبلوک و طرح آبرسانی به کاربری‌های جنوبی غرب شهر قاین با ۸ کیلومتر لوله گذاری آغاز شد.

۷ طرح در شهرستان سرایان با هزینه ۴۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل ۴ طرح شهرداری آیسک از جمله زیرسازی وآسفالت معابر و رونمایی ازماشین آلات جدید و همچنین روکش آسفالت محور آیسک-فردوس و جاده روستایی چاه غیاث به چاه تریخی و نمازخانه اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای سرایان است.