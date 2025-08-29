پخش زنده
شهردار تهران درباره جبران خسارت منازل آسیبدیده در حمله اخیر رژیم صهیونیستی، گفت: سقف پرداخت نقدی خسارت از ۳۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در خصوص تأمین لوازم خانگی برای خانوادههای آسیب دیده، گفت: برای ۵۵۵ خانواری که نیاز به اسکان موقت دارند، بن خرید لوازم خانگی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.
وی افزود: این اقلام از طریق پنج مرکز فروش تعیین شده تهیه و پس از انتخاب، به درب منزل تحویل داده میشود.
زاکانی افزود: خانوادههایی که آسیب متوسط دیدهاند نیز متناسب با خسارت، اقلام مورد نیازشان را دریافت خواهند کرد.