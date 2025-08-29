به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: ۲۴ هزارو ۲۲۰ کیلو گرم اقلام دارویی دامی از استان به خارج از کشور صادر شده است.

فتاحی افزود: از ابتدای سال و با هدف تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید، این مقدار از انواع دارو‌های دام، طیور و آبزیان از استان مرکزی صادر شده است.

او گفت: صادرات انواع دارو، مواد معدنی و ویتامین به صورت محلول، پودر و بلوس به کشور‌های عراق و افغانستان انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی این را هم گفت که در این مدت هزار و ۵۰۰ لیتر انواع مواد ضدعفونی کننده با نظارت‌ دامپزشکی و به صورت محلول به کشور عراق صادر شده است.