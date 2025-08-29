وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بهره‌برداری از ۵۸۸ واحد صنعتی جدید در ۲۷ استان؛ زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۷ هزار و ۲۰۰ نفر فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ سید‌محمد اتابک امروز همزمان با ششمین روز از هفته دولت با حضور در شهرک صنعتی شمس‌آباد با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور ۷۲۲ طرح جدید و بازفعال شده را در شهرک‌های صنعتی کشور افتتاح کرد.

وزیر صمت، سرمایه مورد نیاز برای افتتاح ۵۸۸ طرح‌ جدید را ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: افتتاح این طرحها برای ۷ هزار و ۲۰۰ نفر شغل مستقیم ایجاد می‌کند.

اتابک همچنین میزان سرمایه‌گذاری برای احیای ۱۳۴ طرح را بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۳ هزار و ۷۹۵ شغل در مجوز بعد از احیا فراهم می‌شود و این در حالی است که اشتغال موجود ۲ هزار نفر است.

بر اساس این گزارش، با شروع به کار این طرح‌ها و صدور مجوز احیای طرح‌های راکد برای ۱۱ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد می‌شود.

وزیر صمت همچنین طرح بومی‌سازی شده جرثقیل حمل مذاب صنایع فولاد را در شهرک صنعتی شمس‌آباد افتتاح کرد.

شرکت جرثقیل فولاد با هزینه ۱۰ هزار میلیارد ریال این طرح بزرگ را با فناوری ایرانی برای تامین نیاز صنایع فولاد کشور به بهره‌برداری رسانده است.