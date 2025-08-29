جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: حتی در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران توانسته است پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های نظامی، پزشکی، مهندسی و فناوری داشته باشد و جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان تثبیت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سید «قاسم قریشی» جانشین سازمان بسیج مستضعفین روز جمعه در دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور در مشهد اظهار داشت: پیروزی‌های نظامی و مقاومت مردم نشان داد که هیچ عملیات و برنامه‌ریزی دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران و انسجام ملی آنها را شکست دهد.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر، دشمنان تلاش کردند با برنامه‌ریزی دقیق و عملیات برق‌آسا، نقاط قدرت ایران را هدف قرار دهند و حتی حملات به مراکز هسته‌ای و فرماندهان نظامی را طراحی کردند، اما انسجام و هوشیاری مردم و نیرو‌های مسلح، مانع از تحقق اهداف آنان شد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: پیروزی‌های نظامی و مقاومت مردم نشان داد که هیچ عملیات و برنامه‌ریزی دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران و انسجام ملی آنها را شکست دهد.

قریشی افزود: هرگونه اقدام دشمنان، از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا امروز، با شکست مواجه شده و جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه و پیشرفت خود قرار دارد.

وی اضافه کرد: باید با جهاد تبیین و هدایت جامعه، این دستاورد‌ها و مقاومت‌ها را به نسل‌های آینده منتقل کرد و پرچمدار حفظ آرمان‌های انقلاب شد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: در هر برهه، دشمن تلاش کرده است با تحریف واقعیت‌ها و وقایع تاریخی، از جمله علل و عوامل جنگ‌ها، جامعه را دچار تردید و انحراف کند، اما نقش بسیج اساتید در مقابله با این جریان‌ها حیاتی است.

قریشی با اشاره به اهمیت بررسی ریشه‌ها و اهداف دشمنی‌های بین‌المللی علیه ایران اضافه کرد: ضروری است علل حمایت گسترده غرب و آمریکا از رژیم صهیونیستی و نقش کشور‌های اروپایی و آمریکایی در شکل‌گیری و تحکیم این رژیم مورد تحلیل دقیق قرار گیرد. این بررسی باید به نسل جوان کمک کند تا شناخت درستی از تحولات سیاسی و تاریخی پیدا کنند و از شبهات و برداشت‌های نادرست مصون بمانند.

وی اظهار کرد: بسیج اساتید باید این حقایق را به‌صورت مستند و مستدل در اختیار نسل‌های جوان قرار دهد و با جهاد تبیین، مردم را در شناخت توطئه‌های دشمنان و مقابله با تحریف‌ها هدایت کند. این اقدام، نقشی راهبردی در حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی و تقویت انسجام ملی دارد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به عملیات هفت اکتبر و تحولات اخیر در منطقه گفت: این عملیات پایان‌دهنده برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری رژیم صهیونیستی بود و نشان داد که هیچ قدرتی نمی‌تواند با کشتار و اعمال زور، امنیت و رفاه دائمی ایجاد کند. با این حال، این حوادث موجب افزایش نفرت جهانی نسبت به رژیم صهیونیستی شد و شکست روانی و راهبردی برای آنها به همراه داشت.