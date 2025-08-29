روئینگ قهرمانی آسیا؛ صعود تیم دونفره مردان جوان ایران به فینال A
مانی رحمانی و بهراد لگارینژاد در گروه اول دور مقدماتی روئینگ دونفره جوانان مردان قهرمانی آسیا، سوم شدند و به فینال A این ماده صعود کردند.
تیمهای ایران با ۸ ورزشکار در مادههای مختلف این رقابتها حضور دارند.
سها فخری و پرنیا ایمانی در رده سنی جوانان، ساقی ملکی و مهنا حاجحسینی در رده سنی زیر ۲۳ سال بانوان، مانی رحمانی و بهراد لگارینژاد در رده سنی جوانان و ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در رده سنی زیر ۲۳ سال آقایان در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا - چین حضور دارند.
افشین فرزام، بهناز مرادخانی و طاهر کبوتری مربیان این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.
مانی رحمانی و بهراد لگارینژاد در گروه اول دور مقدماتی دونفره جوانان مردان در رقابت با حریفانی از چین، کویت، کره و ازبکستان با زمان ۶:۴۱.۸۱ دقیقه سوم شدند و به فینال A این ماده صعود کردند. در این رقابت نمایندگان چین و چینتایپه اول و دوم شدند.
فینال این مسابقات یکشنبه ۹ شهریور برگزار میشود.