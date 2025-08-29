در گرامیداشت هفته دولت ۲۵ طرح عمرانی و خدماتی در میاندوآب به بهره برداری رسید .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار میاندوآب گفت: برای بهره برداری از این طرح‌ها ۶۴۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است

امیر تیموری افزود: ۲۲ طرح جدول گذاری، بهسازی، زیر سازی و آسفالت ریزی در مساحتی به متراژ ۵۲ هزار متر مربع در روستا‌های بخش للکلو با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: سه پروژه راهداری نیز شامل روکش آسفالت محور‌های میاندوآب – ملکان به طول ۲ کیلومتر با صرف اعتبار ۱۱۳ میلیارد ریال، محور میاندوآب – بوکان به طول ۵ کیلومتر با هزینه‌کرد ۲۲۰ میلیارد ریال و جاده قیز قلعه – قل حسن به طول ۲ هزار و ۷۰۰ متر با صرف ۶۵ میلیارد ریال تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.