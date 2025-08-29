به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، امام جمعه خرم آباد در خطبه‌های امروز نماز در مصلی الغدیر این شهر، هفته دولت را یادآور فداکاری‏‌های فرزندان انقلاب، شهیدان رجایی و باهنر و فرصتی برای شناخت تلاش‌های دولتمردان از جمله رئیس جمهور فقید شهید رئیسی که جان خود را برای اعتلای نظام فدای اسلام و ایران کردند دانست و افزود: دولتمردان باید همانند شهید رئیسی با اقدام و عمل، امید را به جامعه تزریق کنند، چرا که ترزیق نا امیدی به مردم و دولت گناه نابخشودنی است.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی با قدر دانی از عملکردکارگزارن نظام اسلامی در استان از آنها خواست با تلاش مضاعف کاستی‌ها را به نقاط قوت تبدیل کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان از عملکرد بانک‌های استان در خصوص پرداخت وام ازدواج و فرزند آوری و ودیعه مسکن انتقاد کرد و افزود: ۲۸ هزار نفر از متقاضیان وام ازدواج و ودیعه مسکن در انتظار دریافت وام هستند و این روند برای ما که در باب جمعیت نیاز به رشد داریم قابل قبول نیست.

خطیب جمعه خرم آباد، با اشاره به اینکه تاریخ گذشته و کنونی شیطان بزرگ نشان داده که به هیچ پیمان و مذاکره متعهد نیست افزود: آنچه که کار دشمن راسخت می‌کند قوت نیرو‌های مسلح و حمایت مردم از نیرو‌های مسلح است که می‌تواند جلوی تهاجم دشمن را بگیرد.

وی با بیان اینکه جنگ تمام نشده و بیانیه‌ها به دنبال تفرقه در صفوف ملت است افزود: بایستی با وفاق و اتحاد و همدلی، به دنبال نابودی دشمن باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی در ادامه با تسلیت شهادت امام حسن عسکری و تبریک عید امامت حضرت ولی عصر (عج) که در حقیقت وارث تمام عید‌های پیشین است افزود: ما هم نسبت به روز شهادت امام حسن عسکری و هم عید ولایت که سرشار از امید و شادی است وظیفه داریم.

خطیب جمعه خرم آباد به روز مسجد هم اشاره کرد و افزود: مسجد قطعه‌ای از زمین است که خداوند آنرا به خود نسبت داده است، مسجد نماد دین و محل عبادت و سیاست و محل آموزش قرآن و پیداکردن دوستان خدایی و محل تربیت رزمندگان و کمک‌های مومنانه است و هر کس می‌خواهد که خدا را ملاقات کند باید به مسجد برود.

حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی محراب مسجد را محل نبرد با شیطان و منبر محل روشنگری و بصیرت افزایی عنوان کرد و افزود: ما باید حق و حقوق مسجد را با تلاش و کوشش به جا بیاوریم.