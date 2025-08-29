به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات روئینگ جوانان و زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا از امروز ۷ شهریور در شنیانگ چین آغاز شد.

تیم‌های ایران با ۸ ورزشکار در ماده‌های مختلف این رقابت‌ها حضور دارند.

سها فخری و پرنیا ایمانی در رده سنی جوانان، ساقی ملکی و مهنا حاج‌حسینی در رده سنی زیر ۲۳ سال بانوان، مانی رحمانی و بهراد لگاری‌نژاد در رده سنی جوانان و ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در رده سنی زیر ۲۳ سال آقایان در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا - چین حضور دارند.

افشین فرزام، بهناز مرادخانی و طاهر کبوتری مربیان این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.

امیررضا عبدالی در گروه دوم دور مقدماتی تک نفره زیر ۲۳ سال مردان در رقابت با حریفانی از اندونزی، عراق و قزاقستان با ثبت زمان ۷:۱۷.۱۴ دقیقه چهارم شد و به فینال B این مسابقات راه یافت. در این رقابت قزاقستان، عراق و اندونزی به ترتیب اول تا سوم شدند.