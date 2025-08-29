به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه موقت آبادان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با گرامیداشت، یاد و خاطره‌ شهیدان رجایی و باهنر به عنوان الگوی تمام‌عیار مسئولیت‌پذیری در نظام جمهوری اسلامی گفت: هر مسئولی باید همچون این شهیدان و نیز شهید حاج قاسم سلیمانی، خدمت صادقانه به مردم را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهد؛ چرا که مسئول اسلامی کسی است که پس از پایان مسئولیت، دایره دوستانش گسترده‌تر شود، نه آنکه از اطراف او فاصله بگیرند.

حجت الاسلام درویش زاده افزود: بر اساس فرموده پیامبر اکرم (ص) مسئول باید چنان باشد که مردم مشتاق دیدار او باشند و پس از رحلتش برای تشییع پیکرش بشتابند، مسئولان تواضع را اصلی‌ترین ویژگی یک مدیر اسلامی بدانند، چرا که تواضع نعمتی است که هیچ‌کس به آن حسادت نمی‌کند و جاذبه الهی را در پی دارد.

خطیب جمعه همچنین با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، این ایام را فرصتی برای بازنگری در معنای حقیقی ولایت و مسئولیت در جامعه اسلامی عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت سالروز تأسیس قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء و یاد شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: ریشه اصلی این تجاوز‌ها و درگیری‌ها دشمنی دائمی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت‌های آزادی‌خواه است. وی افزود: تعجب‌آور است که هنوز افرادی در داخل کشور به آمریکا خوش‌بین باشند، در حالی که تجربه‌ها نشان داده است تنها پشتوانه واقعی ملت ایران، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و ایستادگی مردم است.

امام جمعه موقت آبادان همچنین با تأکید بر اینکه ملت ایران در همه پیچ‌های تاریخی با اقتدار نقش‌آفرینی کرده‌اند، گفت: زنده نگه داشتن کلام سید شهیدان مقاومت، شهید سید حسن نصرالله است با این مضمون که کوتاه‌ترین و مؤثرترین راه، راه مقاومت است، نشان داد که بهترین راه مقابله با آمریکا، ایستادگی و مقاومت است. ایران اسلامی به واسطه رشادت‌های رزمندگان در دفاع مقدس ۱۲ روزه، در عرصه جهانی چشمگیر شد و امروز به عنوان ابرقدرت منطقه‌ای شناخته می‌شود.

حجت‌الاسلام درویش‌زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات موجود در جامعه یادآورشد؛ طرف حساب مردم باید مشخص باشد و نباید شاهد دوگانگی در حاکمیت باشیم. یکی از نکات اساسی، تعریف پروژه‌های دقیق و راهبردی است، چرا که مشکلات اساسی با کار‌های سطحی حل نمی‌شود. وی تأکید کرد: مشکلات یا قابل حل هستند یا قابل حل نیستند و اگر قابل حل نیستند، مسئولان باید پاسخ دهند که چرا این اتفاقات رقم می‌خورد.

وی با اشاره به مشکلات قطعی برق و معضلات کاسبان اظهار داشت: لازم است راهکار‌های روشن و عملی برای برون‌رفت از این مشکلات اندیشیده شود. مسئولان آبادان و خرمشهر باید با اتحاد و همدلی برای آبادانی شهر تلاش کنند.

خطیب جمعه آبادان افزود: آیا با وجود داشتن چهار کرسی در مجلس، پیشرفت ما به اندازه سایر استان‌ها بوده است؟ مسئولان ذی‌ربط باید در این زمینه پاسخگو باشند.

امام جمعهموقت آبادان با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت، تصریح کرد: حمایت از دولت برای ما یک تکلیف شرعی است. ما در قامت مسئولان جمهوری اسلامی وظیفه داریم اسلام را در جامعه ترویج دهیم و در عمل به آن پایبند باشیم.