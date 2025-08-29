سرهنگ هادی پرویزیان، در خصوص تصادف دلخراش در تقاطع حنایی بجنورد گفت: در این حادثه، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ با یک آمبولانس بنز در حالی که در حال عبور از تقاطع حنایی بودند، به شدت برخورد کرد. پس از برخورد، پژو ۲۰۶ به سمت دیگر چرخید و متأسفانه با سه عابر پیاده که در کنار معبر ایستاده بودند و نیز یک خودروی پژو ۲۰۶ پارک شده برخورد کرد.

وی افزود: این حادثه تأسف بار، منجر به فوت پسربچه‌ای ۹ ساله شد.

همچنین دو عابر دیگر و رانندگان هر دو خودرو نیز دچار مصدومیت شدند.

سرهنگ پرویزیان در ادامه گفت: بررسی‌های اولیه پلیس راهور نشان داده است که عدم رعایت حق تقدم توسط پژو و تجاوز از سرعت مجاز توسط آمبولانس، از دلایل اصلی این تصادف بوده که هر کدام به میزان ۵۰ درصد در وقوع این حادثه تأثیر داشته‌اند.