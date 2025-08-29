به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، ترکیب تیم ملی ایران برای دیدار با افغانستان در نخستین بازی از مرحله گروهی مسابقات کافا ۲۰۲۵ را مشخص کرد که به شرح زیر است:

پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، علی نعمتی، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهران احمدی، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، مجید علیاری و علی علیپور.

دیدار دو تیم از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه ۷ شهریور در ورزشگاه «حصار استادیوم مرکزی» شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود.