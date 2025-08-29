پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت خارجه چین، به اقدام تروئیکای اروپایی در فعالسازی سازوکار پسگشت، واکنش نشان داد و آن را غیرسازنده توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روزانه خود تاکید کرد که آغاز روند بازگشت تحریمها علیه ایران از طریق شورای امنیت نه تنها کمکی به حلوفصل اختلافات نمیکند، بلکه مسیر گفتوگوهای سیاسی و دیپلماتیک را تضعیف خواهد کرد.
جیاکون همچنین با اشاره به اینکه موضوع هستهای ایران در مقطع حساسی قرار دارد، خاطرنشان کرد: پکن معتقد است هرگونه اقدام شورای امنیت در این مرحله باید در جهت تسهیل از سرگیری مذاکرات باشد، نه اینکه به ایجاد رویارویی جدید یا تشدید اوضاع منجر شود.
وی در ادامه با تاکید بر پایبندی چین به موضع بیطرفانه و عینی، افزود: پکن به طور فعال از صلح و گفتوگو حمایت میکند و آماده است نقشی سازنده در بازگرداندن پرونده هستهای ایران به مسیر دیپلماتیک ایفا کند.