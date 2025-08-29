بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام علیاکبر اسماعیلی، در خطبههای این هفته نماز جمعه بوشهر به تحلیل جنگ ۱۲ روزه اخیر پرداخت و ۵ درس و ۵ عبرت مهم این رویداد را برای ملت ایران برشمرد.
وی با اشاره به آشکار شدن چهره واقعی دشمن در این جنگ، تأکید کرد: دشمنی که همیشه سعی میکرد خود را پشت الفاظ زیبا و ظاهرپسند پنهان کند، این بار خوی درندگی و نیت پلید خود را آشکارا نشان داد.
خطیب نماز جمعه بوشهر افزود: در جنگ ۱۲ روزه عشق خالص مردم به ایران اسلامی، به رهبر عظیمالشأن انقلاب و آرمانهای امام و شهدا در حد اعلا متبلور شد و کمکهای مردم، ایستادگی و همدلی آنان در ابعاد مختلف خود را نشان داد.
وی به خودباوری ملی اشاره کرد و گفت: اعتماد به نیروی جوان و نخبه ایرانی و تجلی شعار «ما میتوانیم» در مقابله با پیشرفتهترین فناوریهای نظامی دنیا نشان داد که موشکهای ایرانی قادر به عبور از پیچیدهترین سامانههای پدافندی دشمن هستند.
حجتالاسلام اسماعیلی با تجلیل از نقش رهبر معظم انقلاب در این جنگ، تصریح کرد: ایمان سرشار و درایت الهی معظمله در سختترین شرایط، آرامش را به جامعه بازگرداند. این پیروزی، پیروزی نظام مبتنی بر ولایت فقیه بود.
وی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه مردم ایران نصرت خداوند متعال را با تمام وجود لمس کردند. امدادهای غیبی الهی بار دیگر نشان داد که خداوند ترس در دل دشمنان میاندازد و پیروزی را برای مؤمنان رقم میزند.
امام جمعه موقت بوشهر پنج عبرت جنگ ۱۲ روزه را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اعتماد نکردن به دشمن در هیچ سطحی از عبرتهای این جنگ بود و نشان داد اعتماد به دشمن در هیچ شرایطی عاقلانه نیست و خباثت دشمن در مکر و پلیدی حدی ندارد.
وی خسارت تحلیلهای غلط از نظام سلطه را از دیگر عبرتهای جنگ ۱۲ روزه دانست و یادآور شد: تحلیلهای غلط از مناسبات بینالمللی به کشور خسارت زد. اگر بر اساس این تحلیلها حرکت میکردیم، امروز وضعیتی بدتر از لیبی و سوریه داشتیم.
حجتالاسلام اسماعیلی با اشاره به موفقیت موشکهای ایرانی در عبور از پیشرفتهترین سامانههای پدافندی رژیم صهیونیستی گفت: این قدرت، همان چیزی بود که در برجام میخواستند از ما بگیرند.
وی محدود نکردن دشمنی دشمن را از دیگر عبرتها دانست و اضافه کرد: این جنگ نشان داد دشمن با موجودیت ایران و با همه مردم با هر اعتقادی دشمن است. در بین شهدای ما فرماندهان نظامی، دانشمندان هستهای و پزشکان و اقشار مردم عادی بودند.
خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی نشان داد تفکیک رژیم صهیونیستی از آمریکا یک تله بود، گفت: این دو هیچ تفاوتی با هم ندارند و هر دو با هم به ایران حمله کردند.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: اتحاد مقدس ملت ایران به سپر پولادین تبدیل شد که دشمن را به تسلیم واداشت. این سرمایه گرانبها باید حفظ شود.
امام جمعه موقت بوشهر با محکوم کردن حرکت خبیث و ذلیلانه اروپا در فعال کردن مکانیزم ماشه، اضافه کرد: اروپا و آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند که ایران اسلامی با همان ایمان سرشار و رهبری الهی و حکیم و توده عظیم مؤمن و انقلابی ملت و مسئولین در صحنه که بار اجرایی کشور بر عهده دارند بدانند ملت ایران پیروز است.
حجتالاسلام اسماعیلی ادامه داد: آنان بدانند تحقق تمدن اسلامی و آزاد شدن ملتهای مسلمان از زیر یوغ و سلطه نظام سلطه و آزادی آزادگان جهان از بند استعمار حتمی است و نابودی رژیم صهیونیستی این تمام سرمایه ناتو این بزرگترین سرمایه آمریکا و داشته او که در منطقه ما آن را له کردیم، نابودی آنها هم حتمی است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از دولت گفت: مقام معظم رهبری فرمودند رئیسجمهور پرکار، پرتلاش و مصمم است. همه جریانها باید به دولت کمک کنند و از نقدهای غیرمنصفانه و غیرعالمانه پرهیز شود.
خطیب نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، شهیدان رجایی، باهنر و آیتالله دکتر رئیسی، و همچنین شهید رئیسعلی دلواری، بر لزوم روایتگری حماسههای مبارزه با استعمار در استان بوشهر تأکید کرد.