حمایت از دولت وظیفه همگانی است

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از دولت، گفت: رئیس‌جمهور فردی پرکار، پرتلاش و ایثارگر است و همه جریان‌ها باید به دولت کمک کنند تا مشکلات کشور برطرف شود.