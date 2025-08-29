پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دولت میز خدمت در مصلی نماز جمعه عبادی سیاسی بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در این مراسم گفت: ۱۴ میز خدمت دستگاههای اجرایی استان در مصلی نماز جمعه بندرعباس برای پاسخگویی بی واسطه به مردم دائر شد.
محمد آشوری افزود: برگزاری این میز خدمت فرصتی برای بازنگری خدمات دستگاههای دولتی به مردم است.
وی گفت: همچنین میز خدمت دستگاههای اجرایی درمحل نماز جمعه ۱۲ شهرستان استان نیز برگزار شد.
بیشتربخوانید: برپایی میز خدمت بهزیستی در بشاگرد