به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در این مراسم گفت: ۱۴ میز خدمت دستگاه‌های اجرایی استان در مصلی نماز جمعه بندرعباس برای پاسخگویی بی واسطه به مردم دائر شد.

محمد آشوری افزود: برگزاری این میز خدمت فرصتی برای بازنگری خدمات دستگاه‌های دولتی به مردم است.

وی گفت: همچنین میز خدمت دستگاه‌های اجرایی درمحل نماز جمعه ۱۲ شهرستان استان نیز برگزار شد.

