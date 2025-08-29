به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌هایی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن، جنایات اخیر در غزه را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری مجامع بین‌المللی برای توقف کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع فلسطینی شدند.

در این مراسم، خانواده‌ها همراه با فرزندان خود حضور داشتند و با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی در حمایت از مقاومت، بار دیگر نشان دادند که ملت ایران در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده است.

تجمع امروز بخشی از پویش جهانی «جمعه‌های خشم» بود که همزمان در کشور‌های مختلف برگزار شد