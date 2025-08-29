\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u06cc\u06a9 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u00ab\u0635\u06cc\u0631\u00bb \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\n\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647\u060c \u0647\u0648\u06cc\u062a \u0633\u0631\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u06cc\u0627 \u0633\u0631\u0646\u0634\u06cc\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0631\u0646\u0648\u0634\u062a \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.