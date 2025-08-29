دور نخست لیگ کشتی نوجوانان کشور در شهر‌های دلفان، بروجرد و دورود برگزار شد و در پایان تیم‌های کشتی نوجوانان دورود و بروجرد به دور دوم مسابقات لیگ کشور صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دور نخست لیگ کشتی نوجوانان کشور به میزبانی بروجرد و دورود در دسته آزاد و شهرستان دلفان در دسته فرنگی برگزار شد.

در پایان دور اول این رقابت‌ها و در گروه هفت که به میزبانی شهرستان دورود برگزار شد، تیم دورود با شکست مقتدرانه همه رقبا به عنوان تیم اول به دور دوم صعود کرد.

در این گروه تیم کرمانشاه نیز بعد از دورود به مرحله بعد صعود کرد و تیم‌های مرکزی و سیستان و بلوچستان از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

در گروه نخست این مسابقات، این بار شهرستان بروجرد به عنوان نماینده لرستان و میزبان این گروه به مصاف حریفان رفت که در نهایت پس از تهران به عنوان تیم دوم به دور بعد صعود کرد.

در این گروه تیم‌های خوزستان و خراسان شمالی نیز حضور داشتند که حذف شدند.

در همین لیگ و در دسته نوجوانان فرنگی نیز تیم دلفان از لرستان در گروه چهارم حضور داشت که علیرغم نمایش خوب و امتیاز مساوی با تیم دوم، به دلیل تعداد برد کمتر سوم شد و از صعود به مرحله‌ی دوم بازماند.

همچنین دلفان به عنوان میزبان رقابت‌های گروه چهار، در دو وزن به دلیل عدم حضور به موقع کشتی گیران در وزن کشی، نتوانست نماینده‌ای روی تشک بفرستد.

در این گروه فارس و اصفهان به مرحله بعد صعود کردند و دلفان و یزد از دور رقابت‌ها کنار رفتند.